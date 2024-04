1. FC Kaiserslautern hofft auf Zählbares beim HSV

Nach der Pokal-Party geht es für den 1. FC Kaiserslautern im Liga-Alltag beim HSV weiter. Vier Tage nach dem umjubelten Einzug ins Endspiel um den DFB-Pokal steht für den 1. FC Kaiserslautern wieder der harte Abstiegskampf in der 2. Fußball -Bundesliga an. Am Samstag gastieren die Pfälzer beim Tabellenvierten Hamburger SV und hoffen dabei auf etwas Zählbares. FCK-Trainer Friedhelm Funkel versprach eine gute Vorbereitung und betonte den positiven Rückenwind nach dem Pokalsieg.

Der 70 Jahre alte Trainer-Routinier kann am Samstag wieder auf Torjäger Ragnar Ache setzen

