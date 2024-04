Der 1. FC Kaiserslautern kann sich in der laufenden Saison für die Europa League qualifizieren. Gleichzeitig droht der Abstieg in die 3. Liga.blieb die Sensation aus. In einem nicht hochklassigen und von Zweikämpfen geprägten Spiel setzten sich die Pfälzer am Ende verdient mit 2:0 durch. Damit ist für die Saarländer nicht nur der Traum vom Endspiel in Berlin vorbei, sondern auch der vom internationalen Wettbewerb. Dennoch könnte es in der Europa League zu einem deutschen Starter aus der 3.

Liga kommen.Sollte der 1. FC Kaiserslautern das DFB-Pokalfinale für sich entscheiden, wäre den „roten Teufeln“ ein Platz in der Europa League sicher. Dann womöglich als Drittligist, denn der Traditionsverein befindet sich im Tabellenkeller der 2. Bundesliga und ist akut abstiegsgefährdet. Derzeit steht die Mannschaft von Cheftrainer Friedhelm Funkel auf Rang 16 und damit auf dem Platz, der zur Relegation berechtigt. Sollte der FCK auch am Ende der Saison 1

1. FC Kaiserslautern Europa League Abstieg DFB-Pokalfinale

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WA_online / 🏆 103. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

1. FC Kaiserslautern: Europa League oder Abstieg?Der 1. FC Kaiserslautern kann sich in der aktuellen Saison für die Europa League qualifizieren. Gleichzeitig droht der Abstieg in die 3. Liga.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Vereinsprofil 2023/24 | Alle TeaminfosAlle Infos zum Verein UMF Breidablik ⬢ Kader - News - Termine - Spielplan - Historie - Statistiken ⬢ Wettbewerbe: Europa-League-Qualifikation, Europa Conference League, Europa-Conference-League-Qualifikation, Champions-League-Qualifikation

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Olympiakos Piräus | Vereinsprofil 2024 | Alle TeaminfosAlle Infos zum Verein Olympiakos Piräus ⬢ Kader - News - Termine - Spielplan - Historie - Statistiken ⬢ Wettbewerbe: Europa League, Europa-League-Qualifikation, Europa Conference League, Stoiximan Super League, Kypello Elladas

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Titel, Europa, Abstieg: Dreifach-Spannung in Handball-BundesligaIn der Handball-Bundesliga könnten alle Entscheidungen erst am letzten Spieltag fallen.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Vereinsprofil 2024 | Alle TeaminfosAlle Infos zum Verein Sturm Graz ⬢ Kader - News - Termine - Spielplan - Historie - Statistiken ⬢ Wettbewerbe: Europa League, Europa Conference League, Admiral - Bundesliga, ÖFB-UNIQA-Cup, Champions-League-Qualifikation

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Vereinsprofil 2024 | Alle TeaminfosAlle Infos zum Verein PAOK Saloniki ⬢ Kader - News - Termine - Spielplan - Historie - Statistiken ⬢ Wettbewerbe: Europa Conference League, Europa-Conference-League-Qualifikation, Stoiximan Super League, Kypello Elladas

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »