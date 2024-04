1. FC Kaiserslautern erreicht das Finale des DFB-Pokals

Der 1. FC Kaiserslautern steht im Finale des DFB-Pokals. Die Rote Teufel schlugen Überraschungs-Mannschaft 1. FC Saarbrücken auswärts 2:0 (0:0). Marlon Ritter (54.) und Almamy Touré (76.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Friedhelm Funkel. Kaiserlautern erreicht erstmals seit 2003 (0:3 gegen Bayern München) wieder das Finale in Berlin. 1990 und 1996 gewann der FCK den begehrten Pott.Saarbrücken verpasste den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Wie schon bei den vier Versuchen zuvor war im Halbfinale des DFB-Pokals Endstation, nur drei Drittligisten hatten jemals das Endspiel erreicht. Gegner im Finale von Berlin ist am 25. Mai entweder der ungeschlagene Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen oder Zweitligist Fortuna Düsseldorf - vorher geht es für die Mannschaft von Trainer-Oldie Friedhelm Funkel aber um die Mission Klassenerhalt. "Das tut extrem weh. Das Spiel müssen wir nicht verliere

