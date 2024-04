1. FC Kaiserslautern beendet das Pokalmärchen des 1. FC Saarbrücken

Der gnadenlos effektive 1. FC Kaiserslautern hat das Pokalmärchen des 1. FC Saarbrücken beendet. Die Roten Teufel zogen auch dank eines kapitalen Torwartfehlers im brisanten Südwestderby beim Drittligisten durch ein 2:0 (0:0) zum achten Mal ins Finale ein. Saarbrücken verpasste den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Wie schon bei den vier Versuchen zuvor war im Halbfinale des DFB-Pokals Endstation, nur drei Drittligisten hatten jemals das Endspiel erreicht. Marlon Ritter (53.

) und Almamy Toure (75.) rissen das Saarland nach dem schier unglaublichen Siegeszug gegen Karlsruhe, Bayern, Frankfurt und Mönchengladbach aus allen Träumen. Bei Ritters Kopfstoß rutschte Torhüter Tim Schreiber der Ball durch Hände und Beine. Zweitligist Lautern hofft daher auf den dritten Pokalsieg nach 1990 und 1996. Gegner im Finale von Berlin ist am 2

