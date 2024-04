1. FC Heidenheim rechnet sich etwas gegen den FC Bayern aus

Bundesliga -Aufsteiger 1. FC Heidenheim rechnet sich auch gegen den großen FC Bayern etwas aus. 'An einem perfekten Tag kann was gehen', sagte Trainer Frank Schmidt vor dem ungleichen Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und betonte: 'Wir sind bereit, dieses Spiel zu spielen!' Zugleich warnte Schmidt davor, zu glauben, dass der deutsche Rekordmeister das Spiel angesichts der aussichtslosen Lage im Titelkampf abschenken könnte.

'Wie heißt es da? Mia san mia! Es wäre mir neu, dass der FC Bayern die weiße Flagge hisst und aufgibt.' 'Erwarte Vollgas'Seinerseits wies er den Gedanken zurück, der 1. FCH könnte sich auf Gegner auf Augenhöhe konzentrieren. 'Ist die Frage ernst gemeint? Kräfte einteilen - wir? Das gibt es bei uns nicht', sagte Schmidt und betonte: 'Wer Kräfte einteilt, der kann gehen, das ist unsere Mentalität. Ich erwarte immer Vollgas

