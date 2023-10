0,70 Prozent Plus: Euro Stoxx 50 legt etwas zu (4.042 Pkt.)

Der Euro Stoxx 50 kam zwischenzeitlich auf einen Wertanstieg von 0,70 Prozent verglichen mit dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag.

Nachfrage an der Börse treibt Euro Stoxx 50 in die Gewinnzone (4.035 Pkt.)Für den Euro Stoxx 50-Index verlief der bisherige Aktienhandel heute positiv. Der Index klettert um 0,91 Prozent. Überwiegend optimistisch gestimmt sind derzeit die Börsenteilnehmer an der Börse. Der Euro Weiterlesen ⮕

Umfrageergebnisse zur Bundestagswahl: CDU/CSU vorne, AfD auf 21 ProzentLaut einer aktuellen Umfrage käme die CDU/CSU auf 28,5 Prozent der Stimmen, gefolgt von der AfD mit 21 Prozent. Die SPD erreichte 16,5 Prozent und die Grünen 13 Prozent. Die FDP erhielt 5,5 Prozent, die Linke 5 Prozent und sonstige Parteien 6 Prozent. Die Umfrage wurde zwischen dem 23.10. und dem 27.10. durchgeführt. Weiterlesen ⮕

Ein Jahr nach dem Handelsausfall: HSBC-Aktien um 42,24 Prozent gestiegenVor einem Jahr fand aufgrund eines Wochenendes kein Handel mit HSBC-Papieren statt. Eine hypothetische Investition von 1.000 GBP hätte zu diesem Zeitpunkt zu einem Anstieg von 42,24 Prozent geführt. Weiterlesen ⮕

Plus von 6 Prozent zum Vorjahr: Geldvermögen der Deutschen wächst auf 7,9 Billionen EuroDie aktuellen Unsicherheiten lassen die Bürger laut der DZ Bank „ihr Geld zusammenhalten“. Während das Geldvermögen damit zum dritten Mal in Folge steigt, lässt das Interesse an Aktien nach. Weiterlesen ⮕

Euro Dollar Kurs: Darum steigt der Euro etwasDer Euro hat am Montag nach einem durchwachsenen Start etwas zugelegt. Weiterlesen ⮕

Umfrage: CDU/CSU erreicht höchsten Wert seit März 2021Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für die Bild am Sonntag erreichen CDU und CSU in dieser Woche 31 Prozent, das sind zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die SPD bleibt bei 16 Prozent, die Grünen bei 13 Prozent. Die FDP legt einen Punkt zu und liegt jetzt bei 6 Prozent. Die AfD verliert einen Prozentpunkt und kommt auf 21 Prozent, die Linke würde den Einzug in den Bundestag verpassen. Weiterlesen ⮕