Yoreli Rincón vuelve a abrirle las puertas a la Selección Colombia

Yoreli Rincón, figura con Atlético Nacional en la Copa Libertadores femenina disputada en Colombia, y panelista de El Vbar Caracol, aseguró en el programa que esperará un año, tal vez dos, para un posible llamado a la Selección Colombia Femenina.El último partido de la volante santandereana en la Selección fue el 23 de abril de 2018 en la Copa América frente a Brasil, desde entonces, no ha vuelto a vestir la camiseta de la tricolor.

Después de todo lo que ha pasado, fuera del rendimiento dentro de la cancha, Rincón sigue con la esperanza de volver a ser tenida en cuenta por Angelo Marsiglia, hoy entrenador de la Selección de mayores: “Yo me propuse un año, de pronto emocionalmente 2 años. Si no se me vuelve a dar, salgo del país”, aseguró.Yoreli Rincón nuevamente vuelve a abrirle las puertas a la Selección Colombia.