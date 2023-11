¿Ya no se la aguantan? Televidentes se quejaron de Amparo Grisales por Yo me llamo y ‘La Diva’ habría respondido

es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Caracol televisión, pues durante nueve temporadas se ha encargado de entretener a los televidentes con cada uno de los imitadores que llegan a mostrar su talento a los jurados

algunos televidentes, tanto así que la serie de críticas no se han hecho esperar e incluso llegando hasta el defensor del televidente. Recientemente, se dio a conocer que algunos espectadores llegaron a este programa que suele ser trasmitido durante las primeras horas de la mañana del sábado para quejarse del comportamiento de ‘La Diva’, ya que sienten que ha cruzado el límite con sus declaraciones a algunos imitadores. Pidiéndole así un mayor control de sus emociones y por supuesto, respeto no solo

Asimismo, las diversas declaraciones por parte de los usuarios de ‘X’ tampoco faltaron, tanto así que uno de ellos no dudó en indagar sobre que pensaba la famosa actriz de este tema Horas más tarde, las declaraciones de esta mujer no pasaron de largo, pues suele ser muy activa en sus redes sociales y por ende, no dudó en responder frente a este tema que ha generado diversas dudas entre los televidentes, Grisales haciendo una alusión a otros aspectos que generan recordación entre los televidentes, reiteró:Por otro lado, la serie de comentarios de apoyo por parte de los televidentes no han faltado, pues le expresan todo su cariño y amor dejando... headtopics.com

Amparo Grisales decepcionada de César Escola por su decisión en Yo Me LlamoLa jurado no pudo disimular su inconformismo y molestia, al no estar de acuerdo con la decisión del maestro Escola. Leer más ⮕

Amparo Grisales defendió a Yo me llamo Rosalía tras su presentación: 'Para mí ganó ella'Twitter: bluradioco | Facebook: BluRadio | Instagram: BluRadio Leer más ⮕

Le dan con ‘palo’ a Amparo Grisales por dedicatoria a las ‘brujas’: “Busque de Dios”A la jurado de ‘Yo me llamo’ la criticaron por su mensaje a propósito del Halloween. Leer más ⮕

El Reinado de la Diversidad ya llegó y ya tiene a sus candidatasCon la llegada de las Fiestas de la Independencia, este certamen busca demostrar que la diversidad en Cartagena es diversa y que merece reconocimiento. Leer más ⮕

‘Ya está el borrador’: El Mintransporte ya hace los cálculos para el incremento de los peajesEL Ministerio de Transporte, publicó el borrador del decreto con que el que se haría el incrementos de los peajes para el 2024. Leer más ⮕

“Así deben ser, que alegren la noche”: Televidentes piden hacer más telenovelas como RigoLos seguidores de RCN están encantados con la historia del ciclista Rigoberto Urán. Leer más ⮕