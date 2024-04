Warner Bros. revela el primer póster oficial de la secuela de 'Joker'

Warner Bros. ha revelado el primer póster oficial de la esperada secuela de “Joker”, titulada “Joker: Folie à Deux”. El póster, que muestra a Joaquin Phoenix y Lady Gaga en un íntimo baile, ha causado un gran revuelo en las redes sociales y ha aumentado la expectación por la película. La imagen muestra a Phoenix, que retoma su papel de Arthur Fleck, también conocido como Joker, y a Lady Gaga, que interpreta a Harley Quinn.

Ambos personajes aparecen en un baile íntimo, lo que sugiere una relación entre los dos en la próxima película. Además del póster, Warner Bros. también ha anunciado que el primer tráiler de “Joker: Folie à Deux” se estrenará el martes 9 de abril. Este anuncio ha generado una gran expectación entre los fans, que están ansiosos por ver un adelanto de la película

