Vuelve y juega: Jesús Valenzuela pitará el partido entre la Selección Colombia y Paraguay

La Selección Colombia nunca ha podido ganar con Jesús Valenzuela. La 'tricolor' acumula dos derrotas y tres empates con el referí venezolano.Este viernes 27 de octubre, la FIFA y Conmebol anunciaron los cuerpos arbitrales para la próxima doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. La Selección Colombia espera romper la racha de empates (Chile, Uruguay y Ecuador); aunque le esperan dos rivales fuertes: Brasil y Paraguay.

Para el partido contra Paraguay, fijado para el próximo 21 de noviembre (6:00 p.m.), eligieron al venezolano Jesús Valenzuela. Este juez pitó el reciente empate entre Chile y Colombia (0-0). El referí oriundo de Portugesa, de 39 años, tiene un 'oscuro' historial con la 'amarilla'.

Colombia nunca ha podido ganar con Valenzuela en el terreno de juego. Rumbo a Catar 2022, dirigió los siguientes partidos: 1-1 vs. Brasil (L), 6-1 vs. Ecuador (V), 0-1 vs. Perú (L). Esas últimas dos derrotas fueron determinantes para la eliminación de la 'amarilla'. A lo largo de su carrera, el árbitro venezolano ha pitado 9 partidos por Eliminatorias y en 5 ha participado el combinado patrio. headtopics.com

Leer más:

NoticiasRCN »

Le piden a Lorenzo convocar a este goleador para Colombia vs BrasilColombia jugará en las siguientes jornadas de las Eliminatorias ante Brasil y Paraguay. Leer más ⮕

Selección Colombia: confirmados los árbitros contra Brasil y ParaguayColombia jugará en Barranquilla el jueves 16 y en Asunción el martes 21 de noviembre. Leer más ⮕

Definidos los árbitros de los partidos de la selección Colombia ante Brasil y Paraguay, en noviembreEl cuadro 'cafetero' se medirá a los brasileños el 16 de noviembre y ante Paraguay jugará el 21 del mismo mes. Leer más ⮕

Colombia conoce los árbitros para partidos contra Brasil y Paraguay en eliminatoriaSe conocieron los cuerpos arbitrales para las siguientes jornadas. Leer más ⮕

Se invirtieron US$1,5 billones en Paraguay para producción de SAFLatinoamérica ya ha iniciado búsqueda de materias primas que permitan producir combustible sostenible para cumplir la meta de descarbonización. | Internacional | Portafolio.co Leer más ⮕

Más allá del Metro: ¿qué es lo que quiere China de nosotros?En ElCafédeHoy: el papel geopolítico que juega Colombia y además la posible cartera de crédito. Leer más ⮕