Voto en blanco ganó en La Guajira y Cesar

Este domingo 29 de octubre se llevaron a cabo las elecciones territoriales 2023 en las que los colombianos eligieron los nuevos cargos deRegistraduría Nacional del Estado CivilPuede leer:quedó de ganador el voto en blanco.

Aunque en el municipio de Maicao, La Guajira, avanzaron con tranquilidad las votaciones, el resultado en las urnas sorprendió a los guajiros, puesEste mismo caso se vio en Gamarra, Cesar, donde el voto en blanco fue el ganador, por lo que las elecciones deberán repetirse.

De este modo, y según estipula la ley, las elecciones tendrían que repetirse en ambos municipios."Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. headtopics.com

Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral

