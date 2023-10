Violencia, mayor participación de la mujer y triunfos de las maquinarias: las conclusiones que dejaron las elecciones regionales

Este domingo una vez más los colombianos acudieron a las urnas para elegir a las autoridades regionales que a partir del próximo 1 de enero llevarán la batuta de sus territorios. El balance fue agridulce: si bien hubo hechos de violencia que amenazaron los comicios en algunas zonas, en general los comicios transcurrieron en paz y hubo espacio para sorpresas electorales.

Las mujeres siguen ganando terreno y conquistaron varias gobernaciones. Sin embargo, las maquinarias y los clanes demostraron en estas elecciones que siguen vigentes. Estas son las cinco grandes conclusiones de la jornada.Al cierre de la jornada electoral el presidente aseguró que eran falsas las alertas sobre riesgos y dijo que gracias a “los avances en la paz” las elecciones se desarrollaron sin complicaciones.

Video: “Es nuestro deber como gobernantes acatar el resultado”: Gustavo Petro tras resultados electorales

