VIDEO. ¿Se lo podría’: Kim Kardashian lanzó unos brasieres con tremendo pezones falsos

En este caso, la mujer lanzó una línea de sostenes con pezones, que ha generado bastantes discusiones a nivel mundial.Esta prenda tendría un valor en el mercado de US$62. en pesos colombianos unos 254.355.

Según la empresaria, estos sostenes ayudarían a que a recrear la apariencia de un pezón natural. “Hay días duros, pero estos pezones lo son más”, dijo la creadora. Lea también Bebieron hasta morir 12 personas tomaron licor de contrabando en un matrimonioPor otro lado Kim dijo que el 10% de los beneficios de las ventas serán destinados a One Percent for the Planet, una organización internacional de defensa del medio ambiente que anima a las empresas a donar, como su nombre indica, 1% de sus ingresos anuales a causas globales.Más noticias Internacionales.

