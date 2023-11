Video: Revelan nuevas imágenes del fatal accidente donde murió una joven en Girón

Los familiares de Karen Tatiana Hernández Céspedes han solicitado a la Fiscalía analizar las nuevas pruebas para que se determine que la muerte de la joven de 23 años de edad no fue un simple accidente de tránsito sino un homicidio culposo en accidente de tránsito.

“Solicitarle a la Fiscalía que priorice este caso, para que sea ejemplar y que las personas que conducen vehículos de servicio público cuenten con los documentos al día y los dueños de los vehículos revisen la experiencia y la idoneidad de los mismos”, señaló el abogado.

"No puede ir a una velocidad superior a la permitida. El sitio estaba iluminado. Como conductor se debe respetar la velocidad y así puedo reaccionar si veo cualquier persona u objeto sobre la vía.

“Ellos iba como peatones. Miran hacia ambos lados y después fueron arrollados. La víctima y su pareja no eran usuarios de moto, en ese momento, sino peatones. La familia no busca una indemnización sino que esto no se repita y se revise quiénes son los conductores de taxi en el área metropolitana de Bucaramanga. Un niño de cuatro años quedó sin su mamá”, dijo el abogado.

Pero, además, el taxi está vinculado con otro accidente donde fue arrollado un ciclista el pasado 4 de febrero de 2023 en la autopista entre Bucaramanga y Girón.De acuerdo con la información recolectada por las autoridades, Karen Tatiana iba con su novio por el anillo vial entre El Palenque y Centroabastos y la moto en la que se desplazaban se quedó sin gasolina. headtopics.com

