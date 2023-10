(Video) “Que lo regresen”: familia de sanjuanero retenido por grupo armado

En San Pedro Consolado hay mucha tristeza, desconsuelo y dolor. La gran mayoría de sus habitantes se unieron la noche de ayer en una velatón para pedir por el pronto regreso a casa de Luis Felipe Villalba Yepes, el joven de 27 años que permanece en poder de un grupo armado ilegal en el departamento de Arauca.

Sus paisanos, en este corregimiento de San Juan Nepomuceno, le brindaron el apoyo a los familiares que se hicieron presente en este acto de solidaridad, realizado en la cancha de microfútbol del pueblo.Con mucho dolor, la madre del hoy retenido, Carmen Yepes Yepes, explicó como fueron esos primeros momentos de angustia cuando su hijo, con quien se comunicaba a diario, dejó de contestarle el teléfono.

“Como las 8:11 de la mañana revisé el correo y no vi nada. Esperé hasta las 12 para ver si me decía algo o me llamaba, le mandaba mensajes y tampoco los veía. Estaba desesperada y fui a llamarlo del teléfono de una vecina y tampoco me contestaba. Los celulares estaban apagados”, dijo la angustiada mujer. headtopics.com

Su hermana, Cristina Isabel Yepes, quien también se hizo presente en la velatón, le exigió a ese grupo que le permitan a su hermano regresar a casa sano y salvo, pues él solo estaba trabajando.“El solamente estaba trabajando. Él, como mucho lo conocemos aquí, mi hermano no es una persona mala. Que por favor lo regresen. Solamente estaba trabajando, porque como todo joven, es lo que realmente buscamos, un sustento, un trabajo para nuestras familias.

Una tía del bolivarense explicó que lo contrataban por temporadas cuando esa empresa se dedicaba a hacer campañas de salud visual y se iban, junto con los dueños, a poblaciones de Colombia a promocionar esta actividad.Todo indica que desde principios de octubre había llegado, junto a sus jefes, al departamento de Arauca. headtopics.com

