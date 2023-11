Video: ‘Motoladrones’ fallaron en el robo de un celular en Bucaramanga

El caso se presentó anoche, martes 31 de octubre, a las 10:30 en la carrera 17 con calle 55 del barrio La Concordia frente a un hotel.

Un joven salió a la calle a hablar por celular y se paró en la orilla del andén mientras atendía la llamada. Cuando terminó de hablar y daba la espalda a los conductores que transitaban en el sentido sur a norte de la carrera 17, una pareja de ‘motoladrones’ intentaron raparle el celular.

Solo que el parrillero no alcanzó a agarrarlo y se le resbaló. El ciudadano quedó atónito sin moverse, pero con la fortuna que aun tenía en sus manos el aparato.“Corrió con suerte que no se lo robaran, pero esto demuestra que en las calles no se pude hablar por celular y si uno lo saca, toca es estar pendientes de peatones y motociclistas para que no se lo roben”, señaló un testigo. headtopics.com

Este robo masivo ocurrió el 31 de octubre, cuando alrededor de cinco personas se encontraban ejercitándose en el lugar. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA.

