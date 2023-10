Video: Kylian Mbappé se 'salió de la ropa' contra los hinchas del Brest

El París Saint Germain es impresivible, poderoso en ataque, dudoso en defensa y sin control casi nunca, con tantos altibajos en tantos tramos del encuentro que se siente tan ganador como perdedor dependiendo del momento, en la montaña rusa que atravesó con el Brest, al que superó primero por 0-2, al que concedió un 2-2, al que sobrevivió por Donnarumma y al que ganó al final por el VAR (2-3).

Un penalti sobre Kolo Muani que no lo fue primero para el árbitro, ya en el minuto 83, le dio la ocasión de ganar. Lo llamó el VAR, lo revisó en el monitor y lo señaló. Ya en el 86'. En el 89', Kylian Mbappé lanzó la pena máxima, despejada por Bizot, y aprovechó el rechace para anotar el 2-3 de una victoria al filo.

Jürgen Klopp reveló cómo fueron los angustiosos momentos de Luis Díaz al saber del secuestro de sus padres Un alivio para el PSG, que no ha sido líder en toda la temporada. Sigue al acecho. Necesita reencontrarse con una versión que sostenga su capacidad ofensiva, incluso la aumente en cuanto a ocasiones, pero, sobre todo, lo haga más dominador del juego. Y de los partidos. Más solvente en su defensa. Por primera vez en esta Ligue 1, ganó tres encuentros seguidos. Es noticia cuando debería ser la normalidad.

Esto, todo indica, debido a que, supuestamente, a su compañero y gran amigo Achraf Hakimi lo tildaron de violador, a raíz del caso que rodeó al jugador marroquí quien fue demandado por un supuesto acoso sexual.Un periodista de la cadena L'Équipe TV consideró que Mbappé, "un capitán de la selección francesa nunca debería hacer eso", en referencia a encararse con aficionados rivales.

