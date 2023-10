Video: Fans se despiden de Matthew Perry en la fachada de “Friends”

A los pies de la fachada del edificio neoyorquino donde vivían los protagonistas de la serie “Friends” este domingo hay flores y cartas en memoria del actor Matthew Perry, uno de los seis protagonistas del programa de televisión, que fue hallado sin vida ayer en el interior de un jacuzzi en su casa de Los Ángeles.

“Gracias por las risas interminables” y “Gracias por ser nuestro amigo” se puede leer entre los mensajes que sus admiradores han ido dejando. Durante una década (1994 -2004) Perry, que falleció a los 54 años, interpretó a Chandler Bing, un personaje lleno de sarcasmo que siempre tenía un chiste en la manga para hacer reír a sus amigos: Ross, Joey, Mónica, Rachel y Phoebe.Foto: El presidente Gustavo Petro conoció a su nieto Luka, hijo de Nicolás

“Chandler era mi favorito de los chicos”, dice a EFE Rocío Leguizamon, una turista argentina de 27 años que lleva toda su vida viendo esta serie en bucle y vino a este lugar del West Village porque “ama Friends”.Leguizamon no duda en elegir su diálogo favorito de Perry en Friends: “Hay una escena en la que él está con Jennifer Aniston (Rachel) y ella le dice que es un estúpido y Chandler responde: ‘Estoy seguro de que lo soy, pero por qué’. headtopics.com

“Joey se pone toda la ropa que Chandler tiene, se pone a hacer ejercicio y dice: ¿Acaso podría llevar más ropa?”, recuerda Mall, quien desde que se enteró de la muerte de Perry ha visto muchos videos de Friends en las redes sociales.

Mall cuenta que solía ver la serie con sus amigos en India y que hoy ha hecho videollamadas desde el lugar con mucho de ellos.

