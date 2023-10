VIDEO. ‘Como si fuera un cumpleaños’: Se llevó a toda la familia para pedirle la mano a su novia

A través de Tiktok se volvió viral una ‘pedida de mano’, un hombre se llevó a toda su familia , como si fuera un cumpleaños.Eduardo el protagonista de esta historia decidió llevar a toda su familia y cada miembro llevaba un regalo para ella.Sigue al canal Virales en minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzQXbfAu3aZ7d6vHA3gEn Tiktok fueron muchos los mensaje que recibió, pues muchos pensaron que esa era la fiesta de matrimonio.

Lea también La UE cambia en la madrugada del domingo al horario de inviernoSe pueden leer mensajes como “Él sí sabe que la pedida de mano es una tradición que no se debe de perder y en mi pueblo así lo hacen” , “A mi no me dieron ni un pollito”, “¿Pedida de mano o peregrinación?” @eduardojuarez977 ♬ Primera Cita – Carin Leon

