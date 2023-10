Video: Adele y Charlie Puth rindieron tributo a Matthew Perry en sus conciertos

La muerte de Matthew Perry ha conmovido al mundo entero, puesto a que su personaje de Chandler Bing en la exitosa serie de ‘Friends’ conquistó millones de corazones, entre esos el de la cantante británica Adele y el cantante estadounidense Charlie Puth.

Cada uno de los artistas se encontraba en sus respectivos conciertos programados para la noche del 28 de octubre, cuando la noticia del fallecimiento del actor, se tomó todos los titulares mundiales, y decidieron parar sus programas y tomarse un tiempo para rendirle un sentido homenaje a la memoria de Perry.

Por otro lado, el cantante estadounidense sí tuvo el placer de compartir en varias ocasiones con el elenco, dado que ha forjado una estrella relación de amistad con Courteney Cox, quien interpreta a Mónica, la esposa de Chandler. Charlie entonó ‘I’ll Be There for You’, la canción de introducción de la serie.“Recordaré ese personaje el resto de mi vida. Es probablemente el mejor personaje cómico de todos los tiempos. headtopics.com

