Viaje a través de los agujeros negros y ondas gravitacionales

Si alguna vez te has preguntado cómo se sentiría ser absorbido por un agujero negro —retorcido, estirado, confuso, condenado— bien te podría servir viajar a través de “The Warped Side of Our Universe, An Odyssey Through Black Holes, Wormholes, Time Travel and Gravitational Waves”, un proyecto de libro colaborativo de Kip Thorne, físico en el Instituto Tecnológico de California, y Lia Halloran, artista visual y presidenta del departamento de arte de la Universidad Chapman, en Orange, California.

En el 2017, Thorne ganó el Premio Nobel de Física por su trabajo en el Observatorio de Ondas Gravitacionales de Interferometría Láser, o LIGO, que descubrió vibraciones espacio-temporales resultantes de la colisión de dos agujeros negros distantes. También fue el productor ejecutivo de la película “Interstellar”. Halloran, que creció practicando surf y patineta en el área de la Bahía de San Francisco, se obsesionó con la ciencia después de estar como practicante de preparatoria en el Exploratorium de San Francisc

:

ELCOLOMBİANO: BATx consigue recursos en Roma a través de un congreso de las Naciones UnidasUn pequeño emprendimiento llamado BATx logra obtener recursos en Roma a través de un congreso de las Naciones Unidas que buscaba soluciones climáticas. El equipo de BATx se lanzó a la convocatoria y fue aceptado.

Fuente: elcolombiano | Leer más »

ELCOLOMBİANO: Estafa en alquiler de finca en BarbosaAntioquia | Estafado terminó un grupo de personas que iba para una finca que habían alquilado en Barbosa. Tras ser engañados descubrieron cómo operaba la banda, le contamos ⬇️

Fuente: elcolombiano | Leer más »

ELTIEMPO: Denuncian a maestra por acoso sexual a través de redes socialesUna maestra en una escuela primaria de La Plata, Argentina, enfrenta una denuncia por parte de la madre de un alumno de 12 años, acusándola de acosar sexualmente al menor a través de las redes sociales.

Fuente: ELTIEMPO | Leer más »

ELCOLOMBİANO: Defensor del pueblo alerta sobre riesgos de migrantes en tránsitoColombia | “El Gobierno Nacional debe impulsar estrategias que garanticen los derechos de los migrantes”: pidió el defensor Carlos Camargo, quien recordó el grave riesgo que corren estas personas en el tránsito que hacen. Le contamos más ⬇️

Fuente: elcolombiano | Leer más »

CARACOLRADİO: Cali vs. Águilas EN VIVO: Siga el minuto a minuto y la transmisión del partido aquí⛔ Partido retrasado. Iniciará a las 5:30 p.m. ⚽️ AsoDeporCali 🆚 AguilasDoradas 🏟 Estadio Deportivo Cali 🏆 Liga de Colombia 🗓 Fecha 1 - cuadrangulares 📻Siga la transmisión del partido por El Fenómeno del Fútbol y el minuto a minuto aquí:

Fuente: CaracolRadio | Leer más »