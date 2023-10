¿Valdrá la pena?

Esta semana entran en vigencia los nuevos gravámenes a las bebidas azucaradas y a alimentos procesados, incorporados dentro de la reforma tributaria del año pasado. 21 productos -que incluyen gaseosas, chocolates, galletas, salsas, salchichas, helados, entre otros, y que hacen parte de la alimentación diaria de los colombianos- estarán sujetos a esta carga tributaria adicional.

Estos llamados ‘impuestos saludables’ se cobran ya, de acuerdo con una base de datos del Banco Mundial, en unos 108 países del mundo, mayoritariamente en vías de desarrollo. Si bien el Ministerio de Hacienda estima su recaudo en unos $3 billones, la postura del Gobierno ha sido que su implementación obedece a la intención de proteger la salud pública, promover hábitos saludables y reducir la obesidad y otros problemas nutricionales de los colombianos.

La industria de los alimentos -que en Colombia aporta la quinta parte del PIB manufacturero y genera alrededor de 446.000 empleos- está sujeta tanto a regulaciones sanitarias como a sellos de advertencia e impuestos, igual que la tabacalera. Tras el reciente aval de la Corte Constitucional, los impuestos ‘saludables’ no tienen reversa y la realidad es que, a partir de esta semana, los efectos, como la transferencia a los consumidores vía precios, empezarán a sentirse. headtopics.com

No obstante, no sobra esgrimir de nuevo el argumento de la libertad de elegir de los consumidores. Los defensores de estas cargas tributarias visualizan erróneamente al Estado como el encargado, no solo de promover pedagogía nutricional y estimular mejores hábitos alimenticios, sino también de ‘castigar’ con tributos los alimentos y bebidas que considera poco saludables.

Quedan asimismo las preguntas de cómo se integra esta restricción impositiva a una estrategia nacional para mejorar la nutrición y de cómo se medirá su efectividad a la meta de reducir la obesidad y sus enfermedades asociadas. Las respuestas no se ven sencillas, ya que el Estado no cuenta con información actualizada sobre el estado nutricional de los colombianos. headtopics.com

