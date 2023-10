Una vigilia en Lewiston recuerda a los fallecidos por el tiroteo más grave del año en EE.UU.

Lewiston (EE.UU.), 29 oct (EFE).- Más de 1.000 personas participaron la noche de este domingo en una vigilia en la ciudad de Lewiston (Maine) para recordar a los 18 muertos y los 13 heridos de los dos tiroteos registrados el pasado miércoles, el incidente violento más grave en Estados Unidos en lo que va de año.

Robert Card, un militar en la reserva de 40 años, fue encontrado muerto el pasado viernes en un camión de reciclaje de una planta en la que había trabajado, en el vecino municipio de Lisbon. Lea también Lasso llega a Casa de Nariño para reunión con Petro por problemas energéticos en EcuadorAunque se mantuvieron en un segundo plano, en el acto participaron familiares de los fallecidos, quienes se sentaron frente a un altar decorado con flores y las fotografías de cada uno de ellos. Murieron 2 mujeres y 16 hombres, de edades comprendidas entre los 14 y los 76 años.

Fue interpretada en todo momento por lenguaje de señas, en un gesto en respeto de la comunidad sorda, duramente afectada por la tragedia, ya que cuatro de los fallecidos eran sordos. "No seremos definidos por las tragedias que sucedieron. El miedo, la ansiedad y la inquietud no dictarán nuestro presente ni nuestro futuro", afirmó el reverendo Todd Little de la Primera Iglesia Pentecostal Unida de Lewiston, uno de los participantes en la ceremonia. headtopics.com

El cuerpo se encontró sobre las 19:45 hora local (00:45 GMT) del viernes dentro de un camión aparcado en un estacionamiento perteneciente a la empresa de reciclaje en la que había trabajado, y que fue revisada en dos ocasiones.

