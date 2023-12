Un suboficial de inteligencia revela detalles inéditos de la persecución a Pablo Escobar

Por primera vez, después de casi tres décadas en el anonimato, uno de los suboficiales de inteligencia que persiguió a Pablo Escobar durante casi 3 años habla ante un medio de comunicación y revela detalles inéditos de esa persecución. Desde su dolor e indignación por la muerte de varios de sus compañeros, contó cómo fueron los últimos días de la cacería del capo.

'500 días de Escobar, la vertiginosa caída del capo', un documental de Caracol TelevisiónEl sargento retirado no pudo ocultar la tristeza mientras recorría el Museo Histórico de la Policía Nacional, en el centro de Bogotá, al mirar un chaleco del bloque de búsqueda que muchos de sus amigos utilizaron en esa época.“Cayeron con su chaleco puesto y eso nos identifica y nos trae los recuerdos de nuestros hombres caídos por las balas asesinas del peligroso Cartel de Medellín”, comenta al borde del llanto. “Son recuerdos que uno no los quiere sacar a flote, pero la historia no puede borrarse…”, expresa en Noticias Caracol, sin poder completar la oració





