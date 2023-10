Un gesto valioso: hinchas del Atalanta visitaron en Eslovenia a Josep Ilicic, la estrella del equipo italiano que sufrió de depresión

El futbolista, que nació es Bosnia y migró a territorio esloveno en la década del 90 huyendo de la guerra, está jugando en el Maribor de la Liga de su país adoptivo.

Josip Ilcici jugó en el Atalanta entre 2017 y 2022. Fue una de las figuras del equipo durante ese tiempo. FOTO: TOMADA DE REDES SOCIALESFue un gesto bonito. Le hicieron sentir el cariño que le tienen. Fue una manera de agradecerle todas las alegrías que les regaló cuando era una de las estrellas de su equipo.

, cuando la crisis sanitaria recién empezaba y el mundo caminaba ciego hacia un destino incierto. Ilicic se contagió. Tuvo que estar encerrado, en cuarentena. La perplejidad de la situación lo superó y lo condujo hacia una depresión profunda. headtopics.com

En parte porque le revivió los fantasmas de su infancia en Bosnia. Ilicic nació en 1988, en el contexto de la. Eran tiempos convulsos en el occidente de Europa. Había hambre, pobreza, descontento social, político, y se cocinaba la caída del comunismo en la antigua Yugoslavia.

El ambiente llegó al clímax en 1992. Se desató la guerra de Bosnia, que duró hasta 1995. El niño Ilicic, sufrió en primera personas las consecuencias del enfrentamiento armado: su padre murió.Pero volviendo al 2020, la pandemia hizo que eI futbolista bajara un par de kilos. Su rostro cambió. Se le apagó la chispa que le daba magia en la cancha. headtopics.com

Estuvo con ellos. Recibió terapia, pero cuando reabrieron el fútbol no quiso volver a Italia. No se sentía en forma. Lograron convencerlo de regresar a Italia. Después de mucho trabajo con el cuerpo técnico del Atalanta logró pisar de nuevo las canchas. Le costó recuperar el nivel que tenía antes de la llegada del virus. No lo encontró de nuevo.

