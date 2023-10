Trámite para cambiar la pintura de mi moto: documentos

una patrullera de la policía estaba ordenando la inmovilización de una motoSegún lo dicho por la uniformada, el color original de la moto es blanco y negro, pero esta tenía algunas calcomanías que, según le explicaba,“Yo no la veo ni verde, yo no la veo ni rosada, yo no la veo ni azul, yo no la veo ni roja”, dijo el afectado, mientras la patrullera le recalcaba quela moto estaba cambiaba su color original.

“En la carta, que puede ser a mano o a computador, se deben especificar las características del vehículo, indicando el nuevo color.s; estas se toman gratuitamente en los parqueaderos de los puntos de Ventanilla Única de Servicios”, mencionó María Fernanda Chávez, analista de apoyo de la Ventanilla Única de Servicios.

