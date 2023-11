En octubre la marca que más vendió vehículos fue Toyota con 1.896 unidades. Y en lo corrido del año hasta octubre ocupa el segundo lugar con 20.301 unidades, acercándose a Renault, la número uno. La compañía dice que quiere ser la favorita de las personas y que la posición en el mercado no es su aspiración principal. (Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

La vicepresidenta de Planeación Corporativa de Automotores Toyota Colombia, Alexandra Pfeil-Schneider, habló con Portafolio sobre el estado del mercado colombiano y su cercanía con el primer lugar en ventas. Pero la ejecutiva dijo que lo que les preocupa es que la gente no pueda tener aspiraciones, sueños y que estos se estén cuestionando. Es algo que no se puede permitir, comenta. ¿Qué opina de la caída del mercado? Como marca nos preocupa la caída del 38% que atraviesa la venta de vehículos. Con un mercado en el piso todos sufrimos. Todas las personas tenemos sueños, aspiraciones, pero cuando no podemos mirar hacia arriba eso nos afecta emocionalment

:

PORTAFOLİOCO: Toyota se acerca a Renault en ventas de vehículos en Colombia Toyota se posiciona como la marca que más vehículos vendió en octubre y se acerca a Renault en el total de ventas del año. La compañía busca ser la favorita de las personas y muestra preocupación por la caída del mercado automotriz.

Fuente: Portafolioco | Leer más »

ELCOLOMBİANO: Brasil y Colombia se enfrentan en la EliminatoriaAmbos equipos tendrán bajas en este encuentro por fecha 5 de Eliminatoria. Brasil sin Neymar como principal ausencia y Colombia que busca suplir la ausencia de Jhon Arias por lesión. Colombia ha enfrentado 14 veces en Eliminatorias, no ha ganado en ninguna ocasión: 7 victorias y 7 derrotas.

Fuente: elcolombiano | Leer más »

PORTAFOLİOCO: El Gobierno de Colombia lanza consulta para proyectos de generación eólica costa afueraEl Gobierno de Colombia ha anunciado el lanzamiento a consulta de los pliegos para la asignación de áreas de ocupación temporal para proyectos de generación eólica costa afuera. Sin embargo, este documento ha generado dudas y preocupaciones entre inversionistas y expertos.

Fuente: Portafolioco | Leer más »

WRADİOCOLOMBİA: Programas de subsidios en Colombia para ciudadanos en situación de vulnerabilidadEl Estado colombiano ofrece diferentes auxilios económicos para garantizar estándares mínimos de bienestar y subsistencia a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Los programas de subsidios tienen amplia cobertura y se focalizan en las familias más necesitadas.

Fuente: WRadioColombia | Leer más »

CARACOLRADİO: Millonarios y Atlético Nacional se enfrentan en la final de la Copa ColombiaMillonarios y Atlético Nacional se enfrentan en la final de la Copa Colombia en el estadio Nemesio Camacho el Campín. El partido definirá el título y otorgará un cupo a la próxima Copa Libertadores de América.

Fuente: CaracolRadio | Leer más »

ELCOLOMBİANO: Colombia registra 30 muertes por consumo de fentanilo en los últimos dos añosSegún un informe del Ministerio de Justicia, en los últimos dos años se han reportado cerca de 30 muertes asociadas con el consumo de fentanilo en Colombia . La mayoría de los decesos se han producido por el consumo combinado de fentanilo con otras drogas.

Fuente: elcolombiano | Leer más »