¿Ya tiene planes? Este es el Top 10 de ciudades favoritas en Suramérica para recibir el año nuevo; hay tres de Colombia Según BonusFinder estas son los destinos preferidos para despedir el 2023 y recibir el 2024. Se caracterizan por su oferta amplia de espectáculos y fiestas. BonusFinder ha realizado un análisis para crear esta lista de las 20 ciudades de la región que cuentan con la mejor oferta de espectáculos y entretenimiento pasar en familia o amigos el fin de año.

FOTO: COLPRENSA Y GETTYPanorámica de la ciudad amurallada de Colombia, que cuenta con calles y lugares de antaño. FOTO: COLPRENSATres ciudades colombianas fueron incluidas entre los 20 destinos suramericanos idealesha llevado a cabo este análisis con un ranking, considerando que el Año Nuevo es de las celebraciones más importantes el este subcontinente y forma parte de la cultura festiva de nuestros países. Coincidiendo con la llegada del verano y el inicio de las vacaciones, las celebraciones se caracterizan por su alegría, su colorido y su diversida





elcolombiano » / 🏆 6. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La acción climática se desacelera, según informe de la OcdeEl crecimiento anual de las políticas de lucha contra el cambio climático ha sido el más bajo desde el 2000, según un informe de la Ocde. Esto refleja una desaceleración en las acciones para cumplir el Acuerdo de París y aumenta las preocupaciones sobre la seguridad energética.

Fuente: Portafolioco - 🏆 3. / 91 Leer más »

La acción climática se desacelera, según informe de la OcdeEl crecimiento anual de las políticas de lucha contra el cambio climático ha sido el más bajo desde el 2000, según el último informe de la Ocde. Esto refleja una desaceleración en las acciones para cumplir el Acuerdo de París y aumenta las preocupaciones sobre la seguridad energética.

Fuente: Portafolioco - 🏆 3. / 91 Leer más »

Cinco mujeres son asesinadas cada hora por miembros de su propia familia, según ONU48.800 mujeres y niñas fueron asesinadas por parejas, ex parejas o familiares en 2022.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Coca-Cola Co. ofrece la mejor movilidad profesional según análisisCoca-Cola Co. es considerada la empresa con la mejor movilidad profesional según un análisis quinquenal de 4,7 millones de trabajadores. PepsiCo Inc. ocupa el puesto 19 en la misma lista. El análisis evaluó la contratación, los salarios y los ascensos de los trabajadores.

Fuente: Portafolioco - 🏆 3. / 91 Leer más »

Miedo por el regreso de paramilitares al municipio de la masacre por el Bloque CalimaSegún alertas de la Defensoría, hace cuatro años la comunidad denunció presencia de 'Gaitanistas'.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Perro rottweiler entrenado para rastrear heces de jaguares en ColombiaKiara es una perra rottweiler que se entrena para seguirle el rastro a los jaguares en Colombia y así comprender su paso por el país y promover estrategias de preservación. Conozca su historia ⬇️

Fuente: elcolombiano - 🏆 6. / 78 Leer más »