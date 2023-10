Todos con 'Lucho': Yepes, Cuadrado y Zúñiga se unen a las voces de respaldo para Luis Díaz y hasta piden parar de jugar

Luis Díaz no está solo ante el adverso momento que atraviesa por el secuestro de su padre y así se lo han hecho saber varios de los referentes de la selección Colombia, a la que 'Lucho' busca comandar al Mundial de 2026.

Futbolistas que han dejado huella en el conjunto nacional, entre ellos Juan Guillermo Cuadrado, Camilo Zúñiga y Mario Alberto Yepes se manifestaron en sus redes sociales para respaldar a 'Lucho' y pedir la inmediata liberación de su padre, Luis Manuel Díaz.

Jürgen Klopp reveló cómo fueron los angustiosos momentos de Luis Díaz al saber del secuestro de sus padresCamilo Zúñiga, exjugador del equipo 'cafetero' y quien disputó el Mundial de Brasil 2014, el mejor de la historia para 'La Tricolor', indicó: “Invito a todos mis colegas a que tengamos más solidaridad con Lucho... hoy le tocó a él, mañana, Dios no quiera, nos puede tocar a alguno de nosotros”. headtopics.com

“Jugadores, no hay cabeza para jugar en una situación como esta. Si toca no jugar hasta que aparezca el papá de Lucho, hagámoslo. Muchachos, por favor”, completó el exdefensor del Atlético Nacional y del Napoli italiano.Mario Alberto Yepes, ex capitán de la selección Colombia y también mundialista en Brasil 2014, pidió por la salud del padre de Luis Díaz. “Imposible pensar en fútbol. Estamos todos contigo, Luchito”, aseguró.

Wílmar Barrios, en la actualidad compañero de Díaz en la escuadra 'cafetera', se sumó a las voces de aliento para el extremo del Liverpool. “Estamos contigo y esperamos a tu padre de vuelta en casa. Mucha fuerza”, dijo el volante del Zenit de Rusia. headtopics.com

