Termina contrato de personal encargado de zonas de estacionamiento regulado en Medellín

El contrato de personal encargado de las zonas de estacionamiento regulado en Medellín terminó hace tres días por falta de recursos pese a que este ha incrementado su valor en caso 20 veces. 'El día de hoy terminan los contratos de todos y Terminales Medellín aún está en el proceso para firmar el nuevo contrato con la Secretaría de Movilidad.

Por tal motivo no se renuevan los contratos de los impulsadores ni los coordinadores hasta un nuevo acuerdo y por lo mismo no hay operación el día de mañana hasta tanto no se firme el nuevo contrato'. Este fue el mensaje que el pasado 15 de noviembre recibieron los cerca de 150 impulsadores y 14 coordinadores de las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) de Medellín , con los que se anunciaba un nuevo capítulo de la deriva laboral que muchos de ellos han tenido que padecer recientemente





Leer más: ELCOLOMBİANO » Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí.

:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

BLURADİOCO: Seguro de Depósitos de Fogafín: entérese porqué es vital para proteger sus ahorrosTwitter: bluradioco | Facebook: BluRadio | Instagram: BluRadio

Fuente: BluRadioCo | Leer más »

WRADİOCOLOMBİA: Entérese de las noticias del día en La W con Julio Sánchez CristoEste 27 de octubre, siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.

Fuente: WRadioColombia | Leer más »

WRADİOCOLOMBİA: Entérese de las noticias del día en La W con Julio Sánchez CristoEste 1 de noviembre, siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.

Fuente: WRadioColombia | Leer más »

WRADİOCOLOMBİA: Entérese de las noticias del día en La W con Julio Sánchez CristoEste 9 de noviembre, siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.

Fuente: WRadioColombia | Leer más »

WRADİOCOLOMBİA: Baloto: resultados del miércoles 1 de noviembre de 2023Entérese de los resultados del Baloto del miércoles 1 de noviembre de 2023.

Fuente: WRadioColombia | Leer más »

WRADİOCOLOMBİA: Baloto: resultados del miércoles 25 de octubre de 2023Entérese de los resultados del Baloto del miércoles 25 de octubre de 2023.

Fuente: WRadioColombia | Leer más »