'Tengo que defenderme': René Higuita revela la verdad de su relación con Pablo Escobar

René Higuita se para frente a la cámara y repasa un álbum de recuerdos. El lente se queda con las imágenes, pero la verdadera revelación está en el audio. El antioqueño, a sus 57 años, toma la palabra y decide que es momento de que sea su voz la que exponga los entresijos de su doble condición: la del portero más espectacular y el más controvertido que ha tenido Colombia.

Por ejemplo, cómo me voy a arrepentir de hablar bien de las personas, de conocer a la gente desde el corazón, de ser amigo… Sííí, yo se la dije a un periodista cuando salí de ver a Pablo Escobar en la cárcel de La Catedral, y en el momento en que todo eso pasaba, me decían: “¿René, usted por qué hace eso?”, “¿por qué hace aquello?”, y yo pienso y digo: ‘Dios mío, pero si se me arriman, me buscan, quieren conectar conmigo,...

