Temblor de magnitud 4.3 sacude la Mesa de los Santos en Santander

4/11/2023 6:36 a. m. ElUniversalCtg 1 min.

Los habitantes de la Mesa de los Santos, en Santander, y sus alrededores fueron despertados por un temblor significativo a las 6:00 a.m. de este sábado. El sismo, que se sintió con fuerza en varias localidades, incluyendo Bucaramanga, causó alarma entre los ciudadanos, según reportaron en la red social X. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el movimiento telúrico registró una magnitud de 4.3. A pesar de que la intensidad no es considerada mayor, la profundidad y cercanía a zonas pobladas generó una respuesta perceptible y de rápida reacción entre los residentes. Hasta el momento, no se han reportado daños significativos a estructuras ni víctimas a consecuencia del evento sísmico. Las autoridades locales comenzaron inspecciones para evaluar posibles afectaciones.