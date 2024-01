Suspenden a Carlos Moreno de Caro de la Institución Universitaria de Colombia por denuncias de acoso laboral

El excongresista Carlos Moreno de Caro fue suspendido de la Institución Universitaria de Colombia, luego de las denuncias de acoso laboral que hicieron varias trabajadoras y los videos en los que arremetía contra ellas con fuertes frases, como: '¿Creen que se van a poner de ruana esto?', 'le pego para que hable', '¡escribe la carta o si no te echo, igual te voy a echar!' y 'tu máscara afecta la imagen de la empresa'.

(En contexto: '¡Usted no me grita!': aparece video de Carlos Moreno de Caro encarando a estudiante). El Consejo Directivo de la entidad tomó la decisión y aclaró que, si bien Moreno es fundador, 'no tiene un rol activo en la Institución desde 2017'. Según manifestaron, Guillermo Hoyos es el rector y representante legal. Junto al Consejo Directivo se encargan de 'tomar las decisiones académicas y administrativas, y no el señor Carlos Moreno de Caro





ELTIEMPO » / 🏆 2. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

'Lamentable': Mintrabajo da nuevos detalles de denuncia contra Carlos Moreno de CaroEl exsenador fundó la Institución Universitaria de Colombia, donde jóvenes denunciaron acoso. Video.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Carlos Fernando Galán revela nombres de secretarios para su gabinete en BogotáCarlos Fernando Galán revela los nombres de los secretarios que lo acompañarán en su gabinete cuando asuma como alcalde de Bogotá. La primera designación es la abogada Liliana Caballero Durán como Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Fuente: Portafolioco - 🏆 3. / 91 Leer más »

El gobernador Carlos Amaya se posesionará en GuacamayasEl gobernador Carlos Amaya se posesionará en Guacamayas un pueblo ubicado a más de 7 horas de Tunja por una carretera en varios sectores en muy mal estado, porque fue aquí donde alcanzó el mayor porcentaje de votación total, el 83,98 por ciento de los ciudadanos le dio su apoyo representado en 1.028 personas.

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »

¿El petrismo se entregó a Carlos Amaya en Boyacá?La consejera presidencial para las regiones Sandra Ortíz convocó a una cumbre con los alcaldes de Boyacá en Guacamayas, una hora antes de la oficialización de la gobernación de Carlos Amaya. Esto generó críticas en el Pacto Histórico, ya que se interpretó como un apoyo a Amaya, quien fue rival de Gustavo Petro en la campaña electoral.

Fuente: WRadioColombia - 🏆 26. / 50 Leer más »

Carlos Sainz sorprende en la primera etapa del Dakar 2024El piloto español Carlos Sainz se destaca en la primera etapa del Dakar 2024, obteniendo el segundo lugar a pesar del triunfo del belga Guillaume de Mevius. Sainz logra sacar una ventaja de diez minutos sobre los favoritos de la prueba.

Fuente: BluRadioCo - 🏆 28. / 50 Leer más »

Carlos Fernando Galán será el nuevo alcalde de BogotáCarlos Fernando Galán se posesionará como el nuevo alcalde de Bogotá tras ganar las elecciones regionales. Presentará a su nuevo gabinete en una celebración en la plaza de Bolívar.

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »