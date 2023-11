“Soñaba con ser beisbolista”: madre de menor que se ahogó en El Líbano

“Él sabía que si yo o mis vecinos lo veíamos tirándose a la ciénaga, lo íbamos a regañar, por eso se fue a escondidas, agarró con dos amigos por otra calle y luego vino un mototaxista y me dijo que mi hijo estaba muerto. Todo pasó en menos de una hora”.

Con la voz desgarrada por el dolor, Lilibeth relata lo ocurrido en la mañana del martes (31 de octubre), en la Ciénaga de La Virgen, entre los barrios Boston y El Líbano, donde el corazón de su hijo, José Alfonso Luna Orozco, de 13 años, palpitó por última vez.“Todos los días vendo fritos en una esquina de mi casa, en la calle La Cruz de Boston y el que me ayudaba era José. Ese día me estuvo acompañando, pero a las 10 a. m.

Añadió que “yo le dije que no se demorara para que me ayudara a recoger el puesto de fritos y porque tenía que arreglarse para ir a su colegio. Él tenía problemas de aprendizaje y estaba en un colegio especial en Los Alpes, donde iba a celebrar Halloween”.Agregó que José hacía parte de una escuela de béisbol del IDER y que su sueño era jugar en las Grandes Ligas. El niño estaba en sexto grado y era el menor de dos hermanos. headtopics.com

A Lilibeth le contaron testigos que “José y dos amigos agarraron unas láminas de Icopor y comenzaron a jugar debajo de un puente. Luego decidieron lanzarse al agua de la ciénaga y, por motivos no claros, los chicos comenzaron a pedir ayuda. Por casualidad, funcionarios de la Defensa Civil y de la Cruz Roja pasaban por el lugar y los auxiliaron. José fue llevado al CAP de La Esperanza, pero ya no tenía signos vitales.

“Me dijeron que hace unas semanas también se lanzó al agua, pero salió rápido porque sabía que si me enteraba lo reprendería. Me tocó verlo muerto y eso es muy duro para una madre. Ahora me están contando que en El Pozón y Crespo ocurrió algo parecido, pero yo no sabía de esas noticias porque estaba encerrada en la casa con las lluvias y las inundaciones. Yo entiendo el dolor de esa madres”, finalizó la mujer. headtopics.com

Descubren que la Tierra albergaría en su interior restos de la colisión que formó la LunaÚltimas noticias de Medellín, Antioquia y Colombia Leer más ⮕

Dumek José Turbay: retos que tiene como alcalde de CartagenaDumek José Turbay Paz, alcalde electo de Cartagena, habló en La FM de RCN sobre los retos que tiene en la ciudad. Leer más ⮕

Murió Jaime José Daza, reconocido periodista en el Cesar y La GuajiraDaza, quien era egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, falleció por complicaciones cardiacas. Leer más ⮕

“Tenemos un bache generacional de liderazgos de izquierda”: María José PizarroAfirmó que las figuras de izquierda más preparadas están en el Gobierno Nacional y que, por eso, no pudieron disputar en las territoriales. Leer más ⮕

La conmovedora historia de ‘Don José’ el señor de las caligrafías en CaliCon 84 años, José fue tendencia en TikTok, haciendo que unas jóvenes de la ciudad le brindaran ayuda para cubrir sus necesidades básicas. Leer más ⮕

Senadora María José Pizarro propone unir los 13 partidos del Pacto Histórico en uno soloTwitter: bluradioco | Facebook: BluRadio | Instagram: BluRadio Leer más ⮕