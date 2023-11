Sin acuerdo terminó reunión entre Sanitas y Cruz Verde en la Procuraduría

Se están buscando soluciones para que los usuarios no se vean afectados el 16 de noviembre cuando Cruz Verde deje de suministrar medicamentos.

“Yo tengo la idea de que se sabe que los cálculos que se están tomando para establecer el valor mensual de las no PBS no es correcto y que sí hay una diferencia que tienen que analizar. Hay que buscar los puntos de encuentro, el ministerio determina, valida y da la autorización, la Adres solo paga por eso la Adres dice que no debe nada”, dijo Margarita Cabello, procuradora general de la Nación.

Buscaremos diálogo y equilibrio entre Cruz Verde y Sanitas: procuradora Margarita CabelloLa líder del Ministerio Público precisó que es necesario buscar una solución a la situación de ambas entidades, teniendo como prioridad la atención de los usuarios. Leer más ⮕

Procuradora anuncia mediación entre Sanitas y Cruz VerdeMargarita Cabello se reunirá este miércoles con representantes de ambas empresas. Leer más ⮕

Contraloría pone la lupa sobre lío entre Sanitas y Cruz Verde por considerarlo 'de impacto nacional'El órgano busca determinar el destino de las reservas que la EPS debió constituir para pagar deudas a proveedores y servicios médicos. Leer más ⮕

Contraloría declara de impacto nacional situación entre Sánitas y Cruz VerdeEsto permitirá, al ente de control, obtener resultados rápidos con el fin de evitar un posible detrimento en los recursos de la salud. Leer más ⮕

Defensoría convoca mesa de concertación por crisis entre Cruz Verde y SanitasA partir del próximo 15 de noviembre, 102.000 afiliados a Sanitas podrían verse afectados. Leer más ⮕

Cruz Verde supende la entrega de medicamentos para afiliados a EPS SanitasDesde el próximo 15 de noviembre Cruz Verde dejará de entregar medicamentos que están fuera del plan de beneficios a los afiliados de Sanitas. Leer más ⮕