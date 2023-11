Shakira usó millonario pantalón en sorpresa a Carlos Vives: esto cuesta

Shakira es una de las artistas colombianas más influyentes y escuchadas a nivel mundial. El impacto que ha tenido a nivel mundial han convertido a la cantante barranquillera en un icono de musical y de la moda, siembre bajo el reflector y el escrutinio público. Durante estos años se ha destacado por su profesionalismo y su innegable talento, como su destreza para componer.

Recientemente, ha estado bajo los ojos del mundo entero por su polémica y mediática separación con el exfutbolista y empresario catalán Gerard Piqué. Además, de su compendio de canciones en las que habla de las diferentes etapas que ha vivido durante este duro proceso. No obstante, la cantante, radicada en Miami, Estados Unidos, se ha visto más cercana a su familia, disfrutando de eventos sociales y deportivos y más activa en sus redes sociales.

Por otro lado, de lo que más llamó la atención en las redes sociales y que es viral fue la modificación de Shakira en la letra de la canción. Para evitar mencionar el nombre de su ex, Gerard Piqué, omitió la frase: “que si a Piqué, tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”, transformándola a: “que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona”. headtopics.com

