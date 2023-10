Selección Colombia: revelan al jugador que debutaría contra Brasil

en el marco de la quinta fecha de las Eliminatorias sudamericanas, y desde ya se prevén varias novedades en al convocatoria diseñada por Néstor Lorenzo.

Pues parece que varios de los jugadores que fueron baja en la jornada anterior volverán a ser tenidos en cuenta dado que algunos de estos fueron cambios obligados por lesión. Pero además,Y es que este viernes 27 de octubre, a un par de semanas para que se haga oficial la convocatoria de la Tricolor, Coritiba publicó en su cuenta oficial de Twitter (X), que. El volante competirá en la próxima fecha FIFA.

No obstante, luego de esto el trino fue eliminado, por lo que todo apunta a que Sebastián Gómez no fue convocado (de hecho, en la actualidad ninguno está asegurado en la convocatoria), peroAhora, en caso de que Sebastián Gómez sea llamado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia contra Brasil y Paraguay, y juegue, sería su debut con la Tricolor, pues no ha sumado minutos vistiendo tal camiseta. headtopics.com

