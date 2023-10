Selección Colombia Femenina: El apoyo a Luis Díaz no faltó

El equipo femenino volvió a jugar contra este mismo rival después del empate 0-0 en días pasados. En esta ocasión el resultado fue negativo y la 'Tricolor' perdió 3-0 dejando ver varias falencias en lo futbolístico. Uno de los momentos más emotivos fue en la previa del partido. Allí las jugadoras dejaron ver su apoyo a Luis Díaz.

Sin embargo su papá sigue secuestrado y por el momento no se conoce cuál es su paradero. La Selección Colombia Femenina no es el único equipo que se ha solidarizado con 'Lucho'. Desde el Liverpool también han dado su voz de apoyo al delantero que no tuvo minutos este fin de semana, pero estuvo presente en el pensamiento de sus compañeros. Por el momento no se conocen declaraciones del jugador sobre este tema.

