Se niega la proposición de Archivo de la reforma a Pensional en el Senado

Con 51 votos en contra y 41 a favor, se negó la proposición de Archivo de la reforma a Pensional en el Senado de la congresista Lorena Ríos. La reforma pensional plantea la eliminación de la competencia entre Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), proponiendo en su lugar un sistema con cuatro pilares: 1. El pilar solidario abarca a las personas mayores en situación de pobreza que no puedan acceder a una pensión (a los 65 años en hombres y a los 60 en mujeres).

Este pilar contempla una renta básica que será al menos igual a la línea de pobreza extrema proyectada para 2023 y se ajustará según la inflación. 2. El pilar semicontributivo beneficiará a las personas en los mismos grupos de edad que el pilar solidario, pero que han cotizado entre 300 y menos de 1,000 semana

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Cero y van tres: nuevamente no hubo quórum para votar la reforma pensional en el SenadoSólo hubo avance en algunos impedimentos. El tiempo se agota para el proyecto.

Fuente: WRadioColombia - 🏆 26. / 50 Leer más »

Reforma pensional: Senado terminó de votar impedimentos y el lunes estudiará ponenciasLa iniciativa del Gobierno tiene radicadas cuatro ponencias.

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »

Reforma pensional recibe un aire en Senado: ya se votaron todos los impedimentosDespués de tres semanas votando 58 impedimentos de cara al segundo debate de la reforma pensional, este miércoles 13 de marzo la plenaria del Senado terminó ese trámite y ahora comenzará la discusión de las ponencias.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Reforma pensional recibe un aire en Senado: ya se votaron todos los impedimentosDespués de tres semanas votando 58 impedimentos de cara al segundo debate de la reforma pensional, este miércoles 13 de marzo la plenaria del Senado terminó ese trámite y ahora comenzará la discusión de las ponencias.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Senado despacha los impedimentos de la reforma pensionalLos partidos más tradicionales del país advirtieron este miércoles que no respaldarán la ponencia alternativa de la reforma a la salud que el Gobierno había sugerido como plan b al inminente hundimiento del proyecto en tercer debate en laante el apoyo de 9 de los 14 senadores de la célula legislativa a la ponencia de archivo de la reforma. con la radicación de la ponencia negativa con solicitud de archivo del proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno Nacional. Una actuación coherente con la decisión que ha mantenido nuestra colectividad de no acompañar esta reforma", indicaron los godos. no acompañará ninguna ponencia alternativa sobre el proyecto actual. Somos conscientes de la necesidad de una reforma a la salud, por ello en la próxima legislatura presentaremos un nuevo proyecto, con el acompañamiento de todos los sectores, que sí mejore las condiciones actuales del sistema para garantizar una salud de calidad para todos los colombianos.

Fuente: elheraldoco - 🏆 19. / 52 Leer más »

El lunes comienza debate de la reforma pensional en la plenaria del SenadoMotoa reiteró que “cada vez nacen menos colombianos, la propuesta del Ministerio de Trabajo no nos convence, no es la adecuada, incluso el mismo Gobierno en cabeza del Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que esta reforma pensional es cortoplacista, el Estado colombiano en dos o tres décadas tendría que presentar otra reforma...

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 16. / 59 Leer más »