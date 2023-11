Óscar Naranjo Trujillo: el policía que se convirtió en consejero de presidentes y ministros

Óscar Naranjo Trujillo , ampliamente conocido y apreciado por los colombianos por su incesante labor contra la delincuencia organizada , dista mucho de la figura que ordinariamente se tiene de un policía .

No solamente es un investigador nato, un conocedor profundo de la forma como actúan los delincuentes, un criminalista y criminólogo, un estudioso de las ciencias sociales, un analista de los hechos políticos, sino alguien en quien presidentes y ministros en los últimos cuarenta años han visto un consejero de primera línea, gracias a su personalidad tranquila y serena que se acerca mucho a la de un diplomático profesional. Nunca se altera, no alza la voz, y quien no lo conozca ampliamente no podría entender que detrás de esas buenas maneras está un curtido oficial, decidido, valiente, comprometido, sagaz, arriesgado, sin cuya acción difícilmente se hubieran desbaratado los grandes carteles de la droga que en algún momento pusieron en jaque al paí





