Óscar Iván Zuluaga y su hijo irán a juicio por Odebrecht

Ya la semana pasada, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que el ente acusador le presentaría el documento a la justicia. En una entrevista con W Radio, el jefe del ente acusador afirmó que la Fiscalía estaba dispuesta a probar en juicio los hechos imputados a Zuluaga, pues no se había llegado a ningún tipo de colaboración con el excandidato presidencial.

Los hechos por los que la Fiscalía busca llevar a los Zuluaga a juicio ocurrieron en 2014, en medio de la campaña presidencial para hacerle frente a Juan Manuel Santos, quien finalmente fue reelegido. Óscar Iván Zuluaga, entonces candidato, presuntamente fue financiado ilegalmente por la multinacional condenada por múltiples líos de corrupción Odebrecht.

El dinero, 1,6 millones de dólares, se pactó en al menos seis contratos y no fue reportado al Consejo Nacional Electoral (CNE). El no reportar tales ingresos y el hecho de que sean extranjeros está prohibido en Colombia por la legislación. David, gerente de campaña, fue el encargado de presentar el informe de ingresos y egresos.

Para el ente acusador, Zuluaga engañó a su campaña, a su gerente (su hijo), a su coordinador político (Daniel García Arizabaleta, quien lo delató) y, posteriormente, al CNE en dos ocasiones.

