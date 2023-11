Sanitas sí ha recibido recursos del gobierno, pero no son suficientes, explica presidente de la EPS

Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas, explicó en Noticias Caracol cuáles son las diferencias que tienen con el gobierno nacional, que señala que le ha girado recursos, pero la EPS dice que hay un faltante. Mientras tanto, seis millones de usuarios no saben qué pasará con los medicamentos no esenciales que suministra la cadena de farmacias Cruz Verde.

Sobre las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ha señalado que las organizaciones a las que pertenecen las EPS son “negocios boyantes”, que “crecen todos los días”, el presidente de Sanitas dice no estar de acuerdo, pues “hay una relación permanente con entidades de control que precisamente vigilan la destinación del uso de esos recursos, entonces no es correcto decir que los recursos de la UPC los estamos destinando a nada distinto a la...

Cruz Verde supende la entrega de medicamentos para afiliados a EPS SanitasDesde el próximo 15 de noviembre Cruz Verde dejará de entregar medicamentos que están fuera del plan de beneficios a los afiliados de Sanitas. Leer más ⮕

Cruz Verde dice que suspendería medicamentos ambulatorios a pacientes de la EPS SanitasLa cadena de droguerías dijo que será desde el 15 de noviembre y que medida fue comunicada a la EPS. Leer más ⮕

Cruz Verde suspende entrega de medicamentos para afiliados a EPS SanitasMediante comunicado, Cruz Verde informó que dejará de suministrarle los medicamentos no PBS, Plan Beneficios en Salud, a la EPS Sanitas. Leer más ⮕

Cruz Verde no dará medicamentos que no estén en plan básico de EPS SanitasSegún Cruz Verde, la determinación se debe a que EPS Sanitas viene acumulando deudas de medicamentos en insumos no PBS por casi $400.000 millones Leer más ⮕

Cruz Verde suspenderá entrega de medicamentos para afiliados a EPS SanitasEsto debido a una deuda del orden de los 400 mil millones de pesos. Leer más ⮕

Cruz Verde suspende suministro de medicamentos que no estén en el plan básico de EPS SanitasDOLAR Leer más ⮕