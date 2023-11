Sanitas logra acuerdo con Audifarma para garantizar suministro de medicamentos

Justo cuando se vence el plazo entre Sanitas y Cruz Verde para el suministro de medicamentos, la EPS logró un acuerdo con Audifarma para garantizar los productos del Plan de Beneficios de la Salud, PBS. Hoy miércoles, 15 de noviembre, droguerías Cruz Verde dejará de suministrarle medicamentos y productos del Plan de Beneficios de la Salud, PBS, a los pacientes de la EPS Sanitas por una crisis financiera que supera los $400 mil millones.

Ante la crisis en el sistema, que se da justo cuando se debate la polémica reforma a la salud, la EPS, una de las más grandes del país, logró un acuerdo con Audifarma para que continúe el suministro de medicamentos. "En este sentido, reiteramos el llamado urgente al Gobierno Nacional, dado que esta solución de financiación es temporal y aún se requieren decisiones definitivas que llevamos solicitando desde hace mucho tiempo en diferentes escenarios. Esta grave situación afecta a todo el sector, ya que la insuficiencia presupuestal y financiera se mantiene e impacta a los diferentes actores del sistema", sostuvo Sanitas en un comunicado de prensa.

