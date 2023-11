Sanitas asumirá la financiación de medicamentos no incluidos en el Plan Básico de Salud

Aunque parece haber una luz al final del túnel para 30.000 usuarios con el anuncio del EPS Sanitas que la entrega de medicamentos que no hacen parte del Plan Básico de Salud (PBS) se hará a través de Audifarma, luego de que se anunciara que ya no serán suministrados por Cruz Verde, todavía hay muchas dudas en el aire respecto a cómo funcionará la dispensación. “Siendo coherentes con la confianza que han depositado en nosotros más de 5.

7 millones de afiliados, estamos realizando esfuerzos, más allá de nuestra responsabilidad y capacidades, para buscar soluciones. Por esa razón, y poniendo a nuestros usuarios como máxima prioridad, desde EPS Sanitas vamos a asumir de forma transitoria la financiación que le corresponde al gobierno. No es una decisión fácil porque nuestros recursos están en una etapa crítica, pero lo hacemos por el compromiso que nos caracteriza con los colombianos y con el sistema, al que hemos contribuido por más de 28 años”, señaló Sanitas a través de un comunicad

Cruz Verde suspende entrega de medicamentos a usuarios de EPS Sanitas

PORTAFOLİOCO: Cruz Verde suspende entrega de medicamentos No PBS a afiliados de EPS Sanitas Medicamentos No PBS de Sanitas sanitas_eps serán entregados por Audifarma . La decisión se toma antes de que Cruz Verde CruzVerdeCo deje de suministrar a los pacientes a partir de este 15 de noviembre, como había anunciado. Detalles ⬇️

ELTIEMPO: Cruz Verde deja de entregar medicamentos No PBS a afiliados de SanitasA partir de mañana, 15 de noviembre, el gestor farmacéutico Cruz Verde ya no será el encargado de entregar los medicamentos No PBS a afiliados de la EPS Sanitas . Esto tras la decisión del propio Cruz Verde de no seguir prestando este servicio (solo en el caso de los No PBS) a Sanitas debido a deudas que la EPS ha venido acumulando. Ante eso, Sanitas anunció hoy que tomará medidas y que habrá un nuevo gestor encargado de ese proceso.

VANGUARDİACOM: Sanitas logra acuerdo con Audifarma para garantizar suministro de medicamentosLa EPS Sanitas logró un acuerdo con Audifarma para garantizar el suministro de medicamentos del Plan de Beneficios de la Salud , PBS, ante la crisis financiera que enfrenta. Droguerías Cruz Verde dejará de suministrar medicamentos a los pacientes de Sanitas .

