Samsung celebra 10 años de su programa Solve For Tomorrow en América Latina

6/11/2023 4:37 a. m. ElNuevoSiglo 1 min.

El programa global de ciudadanía corporativa de Samsung, Solve For Tomorow (SFT) celebra 10 años en América Latina. Para conmemorar la fecha, Samsung reunió en Bogotá a estudiantes y docentes participantes en ediciones pasadas de diferentes países de la región, representantes de gobiernos del área de educación, entidades sociales y ejecutivos de las empresas. El encuentro contó con actividades culturales, paneles sobre Solve for Tomorrow y su impacto en América Latina e historias reales de algunos participantes, como la joven argentina Valentina Avetta, de 26 años. En 2016, ella, que era estudiante, utilizaba insulina para tratar la diabetes, cuando decidió desarrollar un sensor termocrómico para detectar la pérdida de la cadena de frío de la insulina biosintética, fundamental para mantener la eficacia del medicamento, que no puede superar los 30 grados cuando se lo abre. Valentina ganó el programa con su proyecto, que se convirtió en su tesis en la Facultad de Ingeniería