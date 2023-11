Robo de literatura rusa del siglo XIX en Polonia y los países bálticos

En los últimos dos años se saquearon en Polonia y los países bálticos estanterías de literatura rusa del siglo XIX. En todos estos casos las obras originales fueron sustituidas por falsificaciones. La biblioteca de la Universidad de Varsovia se dio cuenta el mes pasado de los robos, que incluían primeras ediciones de obras de Alexander Pushkin y Nikolai Gogol. Según un empleado de la universidad, el valor de los libros robados en Varsovia es de 'alrededor de un millón de euros'.

'Es como si hubieran robado las joyas de la corona', dijo Hieronim Grala, exdiplomático, experto en política rusa y profesor de la Universidad de Varsovia, que ayudó a evaluar los daños. Este robo no es un caso aislado. Le sugerimos: José Alfredo Jiménez: 'Las demás opiniones, mi cielo, me vienen sobrando' Importantes bibliotecas de los tres países bálticos también sufrieron robos y en todos los casos se trató de literatura rusa del siglo XIX. Según expertos la pista lleva hasta Moscú, donde obras similares a las piezas robadas fueron vendidas en subasta





elespectador » / 🏆 1. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Opciones para iniciar un pregrado universitario sin puntaje alto en la prueba IcfesEsta es una prueba obligatoria para ingresar a muchas de las universidades del país y en algunas no es posible ser admitido si no se cumple con la puntuación establecida internamente. Sin embargo, si usted no sacó un puntaje alto en esta prueba existen diferentes opciones para iniciar su pregrado universitario. Preste atención a estos datos:(Lea también: Universidades públicas, las mejores para estudiar Veterinaria en Colombia, dice ‘ranking’)¿Hay universidades que no usan el sistema Icfes?Hay universidades que tienen su propio sistema para evaluar a los aspirantes, tales como la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena y la Universidad Nacional, mientras que en la Universidad del Norte solicitan adjuntar las notas de los dos últimos años de colegio además de otros documentos. Por otro lado, el instituto Sena, la Universidad Eafit y la Universidad Simón Bolívar piden presentar los resultados del Icfes, pero no exigen un puntaje mínimo para el proceso de admisión y matrícula. Además, dicen qué carreras estudiar si le encanta la lectura

Fuente: pulzo - 🏆 27. / 50 Leer más »

Colombia llevará más de 30 autores como país invitado a XIX Feria del Libro de VenezuelaEntre los escritores asistentes figuran Juan Cárdenas, Carolina Sanín, Giuseppe Caputo, Juan Manuel Roca, Jotamario Arbeláez, Vanessa Londoño y Juliana Muñoz Toro.

Fuente: vanguardiacom - 🏆 4. / 87 Leer más »

"Inteligencia artificial mal utilizada es un riesgo democrático"EL NUEVO SIGLO habló con un estratega político y con docentes de la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional sobre el uso de las nuevas tecnologías en época electoralbr /

Fuente: ElNuevoSiglo - 🏆 5. / 84 Leer más »

Acuerdo migratorio anunciadoen México bajo lupa de expertosEL NUEVO SIGLO habló con docentes de la Universidad del Rosario y la Universidad Central sobre si el nuevo plan de acción expuesto en la Cumbre será eficiente o nobr /

Fuente: ElNuevoSiglo - 🏆 5. / 84 Leer más »

“Fortalecer la universidad pública no es marchitar a las privadas”DOLAR

Fuente: elcolombiano - 🏆 6. / 78 Leer más »

Universidad Javeriana anuncia becas y beneficios para 2024: ¿cómo aplicar?Conozca los diferentes beneficios y apoyos que anunció la institución para el próximo año.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »