Al menos eso es lo que se siente en estos momentos. La ausencia de jugadores como Lionel Messi en el Barcelona y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid podría ser uno de los factores.DEPORTES

Ya no está Karim Benzemá en el equipo merengue y tampoco Luis Suárez o Neymar con los azulgranas, pero aún así sí hay quienes vivirán en Cartagena el juego a plenitud. Pero hay dos cartageneros que los tiene sin cuidado que ya no estén Cristiano, Benzemá y compañía por un lado y que se hayan ido del club hace algún tiempo Messi, Piqué o Iniesta.

La pasión para ellos está intacta, por eso siempre que hay clásico es algo más que especial en sus vidas aún y a la distancia.Ribaldi Babilonia, por ejemplo, es de esos hinchas locos y sufridos por el Real Madrid. “En el ambiente se nota que este clásico no es lo mismo para muchos, pero para mí sí lo es. Sin Cristiano, sin Benzemá, sin Casillas para mí Real Madrid es lo más grande. headtopics.com

Sobre el nivel deportivo que exhibe Real Madrid, Babilonia comentó: “Madrid llega mejor, tiene mejor equipo, eso está claro, confío en un triunfo ante el Barcelona y si se da no será sorpresa”.Adriano Contreras es otro cartagenero que no le pierde pie ni pisada al Barcelona. “Este año tenemos mejor equipo, hemos realizado mejores presentaciones, me seduce siempre ver jugar al Barcelona por su filosofía de juego.

Sobre si cree que el equipo de sus amores hará respetar la localía, Contreras comentó: “Aposté unos chicharrones con Ribaldi que este sábado le ganamos al Real Madrid y creo que ya debe ir sacando su platica del cajero porque esa apuesta ya la gané”. headtopics.com

