Rescatan y rehabilitan a un tigrillo lanudo víctima del tráfico ilegal de fauna silvestre

Durante seis meses, un grupo de profesionales de Cornare rehabilitaron un tigrillo lanudo, Leopardus tigrinus, que había sido víctima del tráfico ilegal de la fauna silvestre a la que, lastimosamente, están expuestas tantas especies en el territorio nacional, y que pudo ser recuperado gracias a la denuncia oportuna de la comunidad y a un operativo conjunto con la Policía Nacional.

Según la información recolectada por las autoridades, el tigrillo estuvo dos semanas cautivo, en un espacio reducido, donde se relacionó con otros animales domésticos y personas, por lo que, una vez ingresó al Centro de Atención de Fauna Silvestre, CAV, el equipo médico determinó que presentaba signos compatibles con la desnutrición y algunas lesiones





