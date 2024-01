Representante a la Cámara advierte sobre la narrativa de seguridad en Colombia

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene para el primer semestre del 2024 en el Congreso de la República, a propósito de las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero también aseguró que esta administración debe de dejar de ver la mano dura como un tema de la derecha, pues advirtió que si no se cambia la narrativa sobre seguridad le entregarían el país a un Bukele en 2026.

(Además: ¿Por qué al presidente Petro le interesa nombrar al gerente del Metro de Medellín?). Así suene impopular, no creo conveniente que a Colombia le devuelvan los Juegos. Nos expondrían a un oso peor del que ya hicimos porque quedó demostrado es que el país no tiene capacidad de coordinación. Mientras este gobierno esté en el poder va a ser muy difícil la articulación con los gobiernos locales. No es que no tenga precedentes, lo que pasa es que en el caso del gobierno Petro sí se siente un ambiente ideológico y netamente político sobre quienes son adeptos a las causas del Gobierno y quienes son de otra línea polític





ELTIEMPO » / 🏆 2. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El representante de la UE pide una alternativa a la campaña militar de Israel en GazaEl alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este martes que tiene que haber “moralmente una alternativa” a la campaña militar que lleva a cabo Israel contra el movimiento islamista Hamás en Gaza, ante el alto número de civiles muertos en la Franja.

Fuente: WRadioColombia - 🏆 26. / 50 Leer más »

La Cámara de Comercio de Bogotá presenta resultados de encuesta sobre sostenibilidadLa Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) presentó los resultados de la encuesta de “Descarbonización y Acción Climática”, en la que también reconoció a 19 empresas por alcanzar un alto desempeño en la gestión de la sostenibilidad al interior de las compañías y en sus negocios.

Fuente: Portafolioco - 🏆 3. / 91 Leer más »

Colombia: Sin acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para el próximo añoLos representantes del Gobierno, los sindicatos y los empresarios no lograron llegar a una concertación para decidir el incremento del salario mínimo en Colombia para el próximo año. Continuarán las reuniones para intentar llegar a un acuerdo antes de Navidad.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Debate sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para el 2024Representantes del Gobierno Nacional, empresarios y sindicatos están inmersos en el debate sobre el aumento del salario mínimo para el 2024. Propuestas diversas han surgido para ajustar los sueldos de los colombianos.

Fuente: Portafolioco - 🏆 3. / 91 Leer más »

Colombia aumenta el número de playas certificadas con la Bandera AzulColombia celebra el reconocimiento de dos nuevas playas en el departamento de Sucre: Playa El Edén y Playa Palo Blanco en Santiago de Tolú, ambas elogiadas por su dedicación a la preservación ambiental.

Fuente: ElNuevoSiglo - 🏆 5. / 84 Leer más »

Caída en las ventas de vivienda nueva en Colombia y BolívarLas ventas de vivienda de interés social (VIS) en Colombia han registrado una caída del 54,6% en noviembre pasado. En lo corrido del año, las ventas totales de unidades VIS y No VIS han disminuido un 46,2% en comparación con el año anterior.

Fuente: ElUniversalCtg - 🏆 16. / 59 Leer más »