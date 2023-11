Renuncia el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, tras divulgación de audios

El semanario local Búsqueda publicó este miércoles una nota en la que apuntó que el Gobierno"intentó ocultar a la Justicia" mensajes que tiempo atrás intercambiaron Ache y el viceministro del Interior.El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, renunció este miércoles a su cargo, horas después de que se difundieran antiguos audios de una llamada que mantuvo con la exvicecanciller Carolina Ache.

Así lo informó la prensa local y lo confirmó la Agencia EFE con fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores. El semanario local Búsqueda publicó este miércoles una nota en la que apuntó que el Gobierno"intentó ocultar a la Justicia" mensajes que tiempo atrás intercambiaron Ache y el viceministro del Interior, Guillermo Maciel, sobre el caso de Sebastián Marset.Fotografía del exterior de la cárcel del Turi donde presos se tomaron una torre de seguridad, hoy en Cuenca (Ecuador).

En agosto de 2022, Ache negó"cualquier participación" en el trámite de expedición y entrega en Emiratos Árabes Unidos de un pasaporte a Marset. Pocos días después en una comparecencia ante el Senado, Bustillo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, defendieron que la entrega de dicho documento fue un"trámite administrativo" y no político."Yo fui la única política de este Gobierno que renunció y se fue para su casa. headtopics.com

La prensa local difundió la carta de renuncia de Bustillo, en la que remarcó"que no hubo nada ilegal en la tramitación del pasaporte" y que no tuvo participación en dicha instancia. Agregó que Ache"descontextualizó conversaciones y obró de mala fe", al tiempo que puntualizó:"Las cosas no son como se las ha mostrado, pero resultan suficientemente sensibles como para haberle presentado la inmediata renuncia al Señor Presidente".Ojo con ‘las cosquilleras´: Grupo de mujeres son señaladas de hurtos en Centro de Bucaramanga

